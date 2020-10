OHL-trainer Brys voor weer een beladen match: "Goesting om te tonen dat we Beerschot kunnen kloppen"

Met Beerschot-OHL staat er dit weekend weer een beladen duel op het programma. Leermeester Marc Brys tegen leerling Hernan Losada. En de twee teams hebben natuurlijk ook een voorgeschiedenis...

Vorig seizoen won Beerschot de finale van 1B, maar OHL mocht toch ook mee naar 1A. “Die finale werd onthoofd en had nog weinig waarde”, aldus Brys bij Het Nieuwsblad. “Maar dat neemt niet weg dat de goesting er bij mijn spelers is om te tonen dat we Beerschot wel degelijk kunnen kloppen.”

Brys had naar eigen zeggen nooit verwacht dat de twee teams zouden strijden voor de vierde plaats. Kunnen beide trainers elkaar nog verrassen eigenlijk? “Volgens mij kan iedereen iedereen verrassen”, meent hij. “Je moet er wel zuinig mee zijn. Als ze verwachten dat je ze gaat verrassen, kan je ze al niet meer verrassen. Maar als Hernan plots zegt dat hij homoseksueel is, zal hij mij zeker verrassen. Zet dat alstublieft niet in de titel, hé.”