CIJFER VAN DE WEEK: 31.500: Club Brugge neemt het nu ook in Europa over, België rukt ook door Antwerp op in Europese rankings

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de cijfers van de Belgische ploegen op het Europese toneel eens onder de loep in het kader van de coëfficiënt.

Om te beginnen: we hebben geen slecht begin gemaakt in de Europese competities. De 4 op 6 van Club Brugge weegt zwaarder door dan de resultaten in de Europa League en daar hebben we dankzij Antwerp ook al 6 op 18 na twee speeldagen.

Met ook enkele zeges in de voorrondes en de CL-bonus van blauw-zwart komen we daardoor ondertussen uit op 19 gescoorde punten - 3.800 als je het deelt door de vijf teams die dit jaar in de Europese competities in actie kwamen, Charleroi is al uitgeschakeld.

Daarmee staan we nu opnieuw gelijk met Nederland wat dit seizoen betreft en dus houden we voorlopig onze achtste stek in de ranking goed vast. Bovendien hebben de Russen nog niet veel punten gepakt dit seizoen en zo is de zevende plaats eigenlijk nog niet uitgesloten als Club Brugge en Antwerp op hun elan doorgaan.

Club kampioen in België

Ondertussen heeft blauw-zwart ook orde op zaken gesteld de voorbije twee weken. Club Brugge heeft punten gescoord en staat nu 43e in Europa met 31.500 punten, waarmee ze KRC Genk (47e, 30.000) definitief voorbij zijn.

Gent (53e, 26.500), Anderlecht (57e, 25.000) en Standard (62e, 22.000) volgen ook op niet al te grote achterstand in de Europese ranking. Antwerp is ondertussen Zulte Waregem en Charleroi voorbij door hun resultaten dit jaar.