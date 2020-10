Club Brugge zoekt fan na opvallende foto uit... Amerika

Perschef Kirsten Willem stuurde onderstaande foto de wereld in, genomen in het Amerikaanse Missouri. Opvallend: op de bumper plakt een sticker van Club Brugge. En dat willen ze wel belonen met een shirt... Leuke actie!

Deze foto werd vanmiddag genomen in Saint-Louis Missouri, United States. Just for the fun of it, laat ons de eigenaar eens zoeken zodat we hem een shirt kunnen sturen. Twitter: do your thing! #clubbrugge #clubfamily pic.twitter.com/nZmd6XAQPH