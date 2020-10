De Condé ziet dat Genk anders benaderd wordt: "Als wij slecht spelen en winnen, dan is het dramatisch"

KRC Genk schuift onder Jess Thorup stilaan op naar de top van het klassement. Maar het spel is nog niet van die aard geweest dat er spreekwoordelijk gejuich op de tribunes te horen valt. Dat frustreert technisch directeur Dimitri De Condé wel.

Voor Genk ligt de lat heel hoog bij de buitenwereld, vindt hij. "Als andere ploegen slecht spelen en toch winnen dan wordt zoiets 'volwassen' genoemd, als wij slecht spelen en winnen, dan is het 'dramatisch'", zegt hij in HLN.

Hij geeft grif toe dat het beter kan, maar ziet ook de positieve zaken. "We waren niet goed, maar in die zes jaar dat ik technisch directeur ben, hebben wij zelden gewonnen zonder echt grip te hebben op een wedstrijd. Nu wel, dus je kan het positief bekijken. Veel ploegen mogen slecht spelen en winnen, maar Racing Genk komt daar voor de buitenwereld niet mee weg."

De Condé haalt ook aan dat Genk stabiliteit zoekt na het vertrek van veel sterkhouders. "Dat is geen excuus, wel de realiteit. Individueel beschikken wij over de beste spelers in België. Maehle is de beste rechtsback van België, onze Colombianen zijn toppers in wording en er was veel vraag naar Bongonda en Onuachu. Maar we zetten dat individuele talent nog niet om in een collectief."