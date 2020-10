Ook Algemeen Directeur KVM reageert: "Moeten voetbal coronaproof blijven organiseren"

KV Mechelen moet zaterdagavond spelen tegen Club Brugge ondanks heel wat besmette spelers en een hoop die net terugkeren na een besmetting. Al benadrukken ze bij KVM wel dat ze er alles willen aan doen om te blijven voetballen.

De Pro League vond dat er slechts vier spelers volgens de protocollen in aanmerking kwamen. “We respecteren uiteraard de beslissing van de Pro League”, zegt algemeen directeur Frank Lagast.

“We vinden het echter jammer dat we met 5 pas uit quarantaine teruggekeerde spelers en met daarnaast 7 A-kernspelers in quarantaine nu deze wedstrijd moeten spelen. Het leek ons beter deze wedstrijd uit te stellen. Maar zoals eerder gesteld blijf ik herhalen dat we voetbal Coronaproof moeten blijven organiseren want mensen willen een leuke afleiding in deze sombere tijden en onze club wil daar graag toe bijdragen.”