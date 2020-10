Kompany met veel respect voor Antwerp: "Het jongste team tegen het oudste team van de competitie, dat mag je niet vergeten"

Antwerp heeft zonet even Tottenham over de knie gelegd. Anderlecht weet dus dat het zondag voor een heel moeilijke taak staat. Ook Vincent Kompany ziet dat The Great Old verder staat dan zijn team. "Wij zijn geen favoriet meer voor zulke wedstrijden, maar we gaan wel voor de winst."

Eerlijke woorden van Kompany. "Vroeger waren wij misschien favoriet, maar daar zijn we nog niet. Het sterkste elftal van Antwerp is een titelfavoriet, maar zo zijn er wel meer in deze coronatijden. Kijk naar de namen en naar de leeftijd... Kijk naar het aantal matchen dat ze al speelden. Het is gewoon een heel volwassen en complete ploeg. Wij zijn de jongste en zij zijn de oudste ploeg. Dat is een verschil."

Kompany ziet ook wie de uitblinkers zijn, maar die worden wel goed ondersteund. "De goals komen van Mbokani of Refaelov, dat zijn de sleutelspelers. Maar ze worden gesteund door jongens als Gerkens en Haroun. Zij zorgen voor hun rendement."

Dat Antwerp een zware match in de benen heeft, speelt misschien in het voordeel van de Brusselaars. "Maar zij hebben ook veel ervaring. Veel van die mannen zijn het gewend om drie matchen te spelen in één week. Wij willen tonen wie we echt zijn. Onze ploeg is completer dan vorig seizoen. Ondanks onze situatie hebben we het goed gedaan op de transfermarkt."