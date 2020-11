"Coronavirus speelt verlengingen, jullie helpen ons finale te winnen": Supporters Gent en Anderlecht laten zich horen met knappe gebaren

Het coronavirus heeft de (voetbal)wereld opnieuw in zijn greep. En dus is het ook opnieuw zonder fans in de stadions te doen.

Maar die fans doen wel hun duit in het zakje, ook al mogen ze er zelf niet zijn. Te beginnen met die van Anderlecht. Supporters. 💜 #ANDANT #RSCA pic.twitter.com/KDayYnpOoM — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 1, 2020 Tegen Antwerp zullen enkele mooie spandoeken te zien zijn, ook voor de zorgsector. "Het coronavirus speelt verlengingen, jullie zorgen ervoor dat we de finale winnen", klinkt het onder meer. Ook de Ultra's van Gent wisten de mensen van het UZ Gent net als in de eerste golf opnieuw een hart onder de riem te steken met een spandoek: "De kracht van jullie geest is wat ons geneest", klonk het daar.