Goed nieuws voor eersteklasser: nieuw stadion lijkt er te komen

KV Kortrijk zou de komende jaren naar een nieuw stadion kunnen verhuizen na een belangrijke doorbraak. Zo zou er een akkoord zijn tussen de Vlaamse regering en het stadsbestuur van Kortrijk.

KV Kortrijk speelt al sinds 1947 in het Guldensporenstadion. Toch zou er binnenkort verandering in kunnen komen, want er ligt al enige tijd een project voor de bouw van een nieuw stadion op tafel. Het lijkt erop dat de besprekingen goed verlopen.

Volgens De Tijd zou de start van de bouw gepland zijn voor 2024 nadat de stad een akkoord heeft bereikt met de Vlaamse overheid. De ideale locatie voor het stadion zou de site Evolis zijn.