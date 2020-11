Mehdi Bayat: "Stopzetting van de competitie zou Belgisch voetbal in levensgevaar brengen"

De voorzitter van de KBVB is formeel: liever wedstrijden achter gesloten deuren dan een stopzetting van de competitie. Want in dat geval zou het voor heel wat Belgische profclubs moeilijk zijn om het hoofd boven water te houden.

In een interview met Le Soir komt Mehdi Bayat terug op de beslissing van het Overlegcomité om de wedstrijden achter gesloten deuren te laten spelen. "Dit is beter dan verbieden om de matchen te laten spelen. Wanneer dat het geval zou zijn, is het Belgisch profvoetbal in levensgevaar", aldus de de sterke man van de KBVB en Charleroi. Mehdi Bayat complimenteert ook de Pro League, die de reglementen en protocollen tot op de letter naleeft. Ook de quarantaineregeling bij positieve gevallen wordt door de clubs perfect toegepast. Dat er alsmaar meer positieve gevallen zijn binnen het profvoetbal stemt Bayat dat ook niet ongerust. Volgens Bayat zullen de spelers een "colletieve immuniteit" ontwikkelen: "De spelers zullen antilichamen aanmaken, waardoor ze naar de toekomst toe geruster kunnen zijn."