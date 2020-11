Wim De Decker tevreden met Gentse prestatie: "Veel dingen teruggezien waar we op trainen"

Het was de eerste helft smullen van het aanvalsspel van AA Gent. Akkoord, Waasland-Beveren toonde zich, mede door de trainingsachterstand, een gewillig slachtoffer. Toch lieten Yaremchuk en co op de Freethiel nog eens hun potentieel zien, tot jolijt van Wim De Decker.

Na vier nederlagen op rij stapte AA Gent nog eens met de drie punten van het terrein zondagavond. Al waren de voortekenen allerminst gunstig. De Decker moest nog flink sleutelen aan zijn basiselftal. "Dat was toch een grote verrassing, al weet je dat zoiets kan gebeuren in deze tijden. Maar de plannen die ik maakte konden in de vuilbak, dat is een feit", geeft De Decker toe. "Maar de vervangers hebben het erg goed gedaan. Dat ze zo snel de draad oppikten, maakt me fier als trainer."

"Owusu en Odjidja? Ik denk dat iedereen ziet dat zij voor een kwaliteitsinjectie zorgen. Maar wij zijn meer dan enkel die twee spelers. Ik heb vanavond veel dingen teruggezien waarop we de voorbije weken hard getraind hebben. De tweede helft acteerden we iets minder scherp: het zou niet mogen, maar anderzijds is het ook niet onlogisch", aldus De Decker.

De zege van de Buffalo's was hoe dan ook erg welkom na enkele mindere weken. Na de zege tegen Beerschot leek de trein vertrokken te zijn, wat niet het geval was. "Dit is sowieso een opsteker, maar we moeten nu zeker niet te hoog van de toren gaan blazen. Laat ons maar eens proberen om nu een klein reeksje neer te zetten. De matchen volgen mekaar immers in sneltempo op." Komende donderdag trekt AA Gent naar Rode Ster, zondag wacht Anderlecht alweer in de Ghelamco Arena.