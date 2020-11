Beerschot, Kompany, Yaremchuk, Charleroi vs Thorup, Waasland-Beveren en mak Club Brugge

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Beerschot ploeg van't stad

Antwerp won vorige week de titel 'ploeg van't stad' na de knappe zege in de Antwerpse derby, maar een week later zijn de rollen opnieuw omgekeerd.

Beerschot won namelijk op knappe wijze van die andere nieuwkomer OH Leuven in een wedstrijd om duimen en vingers vanaf te likken. De Mannekes tonen in elke linie kwaliteit en zijn een lust voor het oog - met dank aan een sterke coach Hernan Losada ook.

Kompany zet tering naar de nering

Geen 30% balbezit. In de wedstrijd tegen Antwerp maakte Anderlecht niet meteen de indruk die ene Vincent Kompany ooit wilde maken met aantrekkelijk voetbal vanuit het hebben van de bal, à la Guardiola.

Maar: kunnen bijsturen waar nodig is ook een kwaliteit. En die heeft de coach Kompany zich nu eigen gemaakt. Met resultaat ook, want door de 1-0 doet paars-wit helemaal mee in het koppeloton van de Jupiler Pro League.

Ruggenrechters

AA Gent was de voorbije weken in vrije val, maar tegen een zwak Waasland-Beveren wist het de rug te rechten. Yaremchuk zorgde voor een hattrick, mogelijk is ook hij vertrokken. Het spel deed denken aan de zwier uit de tijd van Thorup.

En Genk speelde van zijn kant na een zwierige tweede helft ook naar een knappe 9 op 9 onder Thorup, terwijl Charleroi ook de rug wist te rechten na een moeilijke maand en opnieuw de leidersplaats heeft overgenomen.

FLOP

'T zit Thorup

Zonde om te zien overigens dat het einde verhaal is voor Jess Thorup in België. Na zijn ontslag bij Gent koos hij nu zelf eieren voor zijn geld bij Genk.

Hij trekt naar Kopenhagen, om er bij de topclub van zijn eigen land aan de slag te gaan. Een beetje sneu voor de Genkies zelf uiteraard.

Waasland-Beveren zonder matchritme

Waasland-Beveren had er na coronabesmettingen enkele weken zonder voetbal opzitten en dat was er tegen de Buffalo's aan te zien.

Ze presteerden enorm zwak en kwamen in elke linie erg veel tekort. Het doet toch wenkbrauwen fronsen over de aanpak van de coronacrisis door de Pro League met betrekking tot de competitie als geheel.

Boze Clement

Philippe Clement was enorm boos op zijn spelers voor wat ze lieten zien in de thuismatch tegen KV Mechelen. Toegegeven: er was veel strijdkracht bij De Kakkers en dat verdient ook lof.

Maar: het was toch te mak bij blauw-zwart. "Als we zo spelen tegen Dortmund, krijgen we negen of tien tegengoals", aldus de coach. 4 op 6 tegen Zenit en Lazio, maar wel 1 op 6 tegen Leuven en Mechelen is een bitter bilan.