Bondsparket is niet mals voor Vanderhaeghe en Dompé na tumultueus slot

Zulte Waregem-speler Jean-Luc Dompé en Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe kennen het verdict na hun rode kaart na de derby van maandag die eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Beiden kregen in het slot van de wedstrijd een rode kaart onder hun neus geduwd. Een dag later kennen ze ook meteen hun straf, en die is niet mals.

Jean-Luc Dompé krijgt niet alleen een schorsing van 3 weken waarvan 1 effectief, daarnaast ontvangt hij ook een boete van 2.000 euro voor zijn rode kaart in het slot van de wedstrijd.

Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe daarentegen krijgt een schorsing van twee weken effectief, en ook hij moet een boete van 2.000 euro betalen.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Yves Vanderhaeghe (@kvkofficieel) 2 w. schorsing effectief vanaf 05.11.2020 + boete € 2000 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 3, 2020