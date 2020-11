Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 11!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Mike Vanhamel. Met enkele cruciale reddingen voorkwam hij dat OH Leuven opnieuw in de wedstrijd kwam in een erg boeiende topper tussen de twee promovendi. Pakte ook nog een elfmeter, al moest die worden overgenomen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier personen. Centraal gaan we voor Dussenne, die heel sterk verdedigde en ook nog eens het winnende doelpunt binnenkopte. Delcroix zorgde onder grote druk dan weer mee voor een clean sheet voor Anderlecht. Ze worden geflankeerd door Van Cleemput - sterk voor Charleroi - en Mohammadi.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Vadis Odjidja, die Gent deed schitteren tegen Waasland-Beveren. Theo Bongonda was dan weer overal namens Genk, inclusief twee goals en een uitgelokte strafschop vanop een plaats centraal achter de spitsen. En Coulibaly is de werkende, stille kracht van Beerschot.

Aanval

Wat te denken van Storm, die tegen zijn ex-club assistgever was op de 2-2 van Schoofs en zo een prima partij bekroonde? Roman Yaremchuk zorgde dan weer voor een hattrick en ook Tissoudali was opnieuw goed bij schot.

Dat levert dan onderstaand elftal op: