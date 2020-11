Rood voor Dompé en Vanderhaeghe in pittig slot van Vlasico: "Je mag niet meer reageren" en "Zijn toch mannen onder elkaar?"

Pas in het absolute slot van een erg faire Zulte Waregem - KV Kortrijk gingen de poppen nog even aan het dansen. Twee tussenkomsten van de VAR, twee uitsluitingen, een gele kaart ook voor Francky Dury, ... Het ging plots snel.

Yves Vanderhaeghe kreeg twee keer geel voor een 'ongepaste opmerking'. "Je mag blijkbaar niet meer reageren", klonk het bij de coach van KV Kortrijk achteraf. "Ik heb bij die VAR-momenten gewoon twee keer gezegd dat hij tijd moest bijrekenen."

Niets onbeleefds

"Ik zei niets onbeleefds, maar kreeg wel twee keer geel voor dezelfde opmerking. Ach, hij is jong en mist nog wat ervaring om op zo'n moment het bij geel te houden misschien. Het is jammer, want in het voetbal zijn er emoties. We zijn toch mannen onder elkaar?"

Dompé van zijn kant kreeg rood voor een duw aan Sainsbury: "Je kan erover discussiëren, maar dat wil ik niet doen", klonk het bij Francky Dury.