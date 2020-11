Kapitein nam zijn verantwoordelijkheid: "Wist hoe belangrijk dit duel is voor de supporters"

Ilombé 'Petit Pélé' Mboyo wist in de absolute slotfase voor KV Kortrijk nog een puntje te redden in de Vlasico in het Waregemse Regenboogstadion.

Een hele wedstrijd lang was hij kwiek gebleken en had hij andere spelers voor doel gezet, maar in de afwerking was het altijd net niet.

In de slotminuut nam hij vervolgens zijn verantwoordelijkheid vanop de stip om alsnog de 1-1 te maken in een belangrijk duel tussen Essevee en De Kerels.

"Ik had het vertrouwen dat ik die elfmeter zou gaan binnen trappen", aldus Mboyo na de wedstrijd over de late gelijkmaker. "Ik weet dat deze matche belangrijk is voor de supporters."