De Condé bijt van zich af en wil met Genk de volgende stap zetten: "In het buitenland krijgen we veel meer respect"

KRC Genk was net hersteld van een mindere competitiestart, maar moet alweer op zoek naar een nieuwe coach. Dimitri De Condé is er echter van overtuigd dat de blauwhemden nooit knock-out tegen het canvas zullen liggen. Meer zelfs: hij wil de volgende stap zetten.

Dimitri De Condé is trots op het beleid van KRC Genk. “We zijn een club van en voor het volk”, aldus de sportief directeur in Het Laatste Nieuws. “Genk wordt geleid door lokale mensen.”

“Wij zijn de enige Belgische topclub zonder rijke voorzitter, sjeik of investeerder. Wij hebben niemand die klaarstaat met extra kapitaal om een moeilijke periode te overbruggen. Dat is iets waar de buitenwereld heel gemakkelijk overstapt als het even niet goed gaat met Genk.”

De Condé vindt dan ook dat de Smurfen meer voor zichzelf moeten opkomen. “We hebben een kern met heel veel mogelijkheden, we integreren eigen jeugd en hebben de ambitie om om over een nieuw stadion te praten. Welke andere club met een vzw-structuur als de onze kan dat zeggen?”

“Niemand”, geeft De Condé zelf het antwoord op de vraag. “In het buitenland krijgt Genk veel meer respect voor de manier waarop we werken. We hebben vier titels en vier bekers gewonnen in iets meer dan twintig jaar. We moeten onze trots uitstralen.”