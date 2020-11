Ze weten dat er meer in zit, maar ook bij Anderlecht wachten ze tot 'Mus' niet meer spartelt, maar fladdert

In Anderlecht predikt iedereen dat we geduld moeten hebben met Mustapha Bundu. Van Vincent Kompany tot Peter Verbeke hopen ze dat de Sierra Leoonse aanvaller zich snel kan aanpassen aan het nieuwe niveau en de tactische richtlijnen.

Op sociale media kreeg Bundu de wind van voren afgelopen zondag. Tegen Antwerp kon hij andermaal zijn stempel niet drukken, mislukten zijn acties en leek hij bij momenten geen oog voor zijn ploegmaats en de bal te hebben. Het was één fase waar Kompany zich bijzonder druk over maakte: de bal werd van achteruit diep gespeeld, maar omdat Bundu naar voor aan het joggen was, met het gezicht weg van de bal, ging het leer gewoon over de zijlijn.

Potentieel

Dat werd ook aangehaald in de tactische nabespreking. 'Mus', zoals hij op Neerpede genoemd wordt, is gewend van zijn acties op de helft van de tegenstander te maken en verwacht pas daar de bal. Het is slechts één van de voorbeelden van hoe hij zich zal moeten aanpassen. Het helpt daarbij ook niet dat hij bijzonder timide is.

Bundu is de duurste transfer van Anderlecht van de zomermercato. Ze haalden hem voor 2,8 miljoen euro weg bij het Deense Aarhus. Daar was hij vorig seizoen in 24 competitiewedstrijden goed voor 8 doelpunten en 10 assists. De Deense competitie staat wel lager aangeschreven, maar het toont toch dat hij iets in zijn mars heeft.

Risico

Het moet er enkel uitkomen. Op training laat hij mooie dingen zien, verzekeren ze ons. En hij is technisch sterk, maar dat komt er nog niet uit op wedstrijddagen. Peter Verbeke is overtuigd van zijn progressiemarge en ook Kompany weet dat er meer in zit. Dat liet hij toch al verschillende keren weten tijdens zijn persbabbels. Enkel moet hij de stap zetten om niet enkel risicoloze ballen terug te geven.

Ook fysiek moet hij nog wat inhalen, want hij kwam met toch wel een redelijke achterstand op dat vlak aan bij paars-wit. Hoelang voor 'Mus' zal vliegen in plaats van spartelen? Het is een vraag die ook op Neerpede klinkt.