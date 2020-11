Ratko Svilar verklapt: "Mile wil ooit voor Antwerp spelen"

Ratko Svilar is een monument van Antwerp FC. De voormalige doelman ziet zijn zoon nog steeds niet doorbreken in Portugal. Zelf heeft hij dan ook een opvallende stap in gedachten. Of is het eerder wishful thinking?

Mile Svilar is nog steeds een speler van SL Benfica. De doelman keept er zijn wedstrijden bij het tweede elftal van de Portugese grootmacht. Afgelopen zomer werd hij nog gelinkt aan een terugkeer naar België. De naam van Svilar viel in de zoektocht naar een doelman bij RSC Anderlecht en KAA Gent. “Maar Mile heeft me altijd gezegd dat hij op een dag voor Antwerp wil spelen”, verrast vader Ratko in La Dernière Heure.