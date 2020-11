Antwerp krijgt geen 0-3 aan zijn broek dankzij faire houding Linz

Antwerp verloor donderdagavond met 0-1 van het LASK, maar dat had nog erger kunnen worden. Ivan Leko zondigde - zonder er zelf echt schuld aan te hebben - immers verkeerd. En normaal kon Linz daartegen klacht indienen. Maar dat doen ze dus niet.

Europees mag je dit seizoen vijf keer wisselen gezien de coronasituatie, maar dat moet wel in slechts drie momenten gebeuren. Leko wisselde in minuut 64 Miyoshi en Verstraete voor Buta en Ampomah, maar de vierde ref had het moeilijk met het aanduidingsbord en daardoor kwam Buta pas later het veld in.

Dat werd gerekend als vier vervangmomenten en in theorie had LASK een 0-3-forfaitnederlaag kunnen aanvragen. Dat doen ze echter niet gezien de aard van de fout (het was niet die van Antwerp) en ze willen fair play tonen.

“Missen is menselijk. We zouden een 3-0 betere kunnen gebruiken dan een 1-0, gezien de omstandigheden in deze groep, maar we willen ook niet dat Antwerp wordt benadeeld. De Belgische ploeg heeft zich extreem fair gedragen op en naast het veld. Daarom gaan we niet procederen. Fair play is voor ons prioritair”, klinkt het bij LASK.