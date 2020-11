Waarom Clement niet zo blij is, zeker in het geval van Charles De Ketelaere

Veel Europese topploegen zien hun spelers nu liever niet vertrekken naar de nationale ploeg. De belasting was al groot en de blessurelast begint hoog te worden, zeker ook met corona dat om de hoek loert. Ook Philippe Clement begrijpt niet waarom er nu drie matchen moeten gespeeld worden.

Clement ziet maar liefst vier spelers naar de Rode Duivels vertrekken. Naast de twee Nations League-wedstrijden lastte de KBVB ook nog een oefenmatch tegen Zwitserland in. Te veel, oordeelt ook Clement. "Nu voegen ze ook nog oefenwedstrijden toe aan de kalender."

In dat kader kan Roberto Martinez Charles De Ketelaere een eerste keer uitproberen, maar Clement had dat liever niet gezien. Na zijn bubbel bij Club Brugge, gaat hij nu ook nog in de bubbel van de Rode Duivels én die van de U21 zitten. Na de match tegen Zwitserland moet hij zich immers bij Jacky Mathijssen melden.

Die kalender frustreert steeds meer clubcoaches. “Voor de clubs is dat eigenlijk onbegrijpelijk. De kalender raakt zo nog meer overvol, en de matchen volgen elkaar nog sneller op. Tijdens de vorige interlandperiode hoorde je verschillende Rode Duivels al protesteren.”