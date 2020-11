Domenico Olivieri moet voor de derby meteen knopen doorhakken: "Hopelijk verandert dit mijn band met de spelers niet"

Zaterdag wacht Domenico Olivieri de opdracht om de drie punten mee te graaien bij de rivaal uit Sint-Truiden. Dat het in een leeg Stayen een atypische derby wordt, hoeft geen betoog. Toch werd het belang van deze derby al erg duidelijk in de loop van deze week.

Na het vertrek van Jess Thorup neemt Domenico Olivieri, bijgestaan door Michel Ribeiro, de honneurs waar bij Racing Genk. Olivieri gaat op bezoek bij de Kanaries vol voor een twaalf op twaalf. "Gemakkelijk zal het sowieso niet worden", trapt hij een open deur in. "Zij hebben ongetwijfeld veel vertrouwen geput uit die zege tegen Standard. Daar zijn we dus voor gewaarschuwd. Met Suzuki hebben ze voorin toch iemand lopen met heel wat kwaliteiten. Voor het overige vind ik ze vooral collectief sterk, al zijn ze inderdaad wel een tijdje zoekende geweest."

Racing Genk traint vrijdagnamiddag voor de gelegenheid op het kunstgras van Stayen. "Zo kunnen de jongens wennen aan de balsnelheid, het wegdraaien. Want het voelt natuurlijk anders aan. Daarna maak ik de selectie bekend", aldus Olvieri. En het wordt, met een fitte kern, drummen voor een plaatsje in de selectie. Er zullen dus jongens zijn die teleurgesteld zullen worden. Niet evident voor iemand als Olivieri, die als T2 erg dicht bij de spelersgroep staat.

"Tja, dat hoort er nu eenmaal bij. Als assistent probeer ik erg close te zijn met de jongens. Nu moet ik samen met Michel de eindbeslissing nemen. Ik hoop dat dit de band niet verandert, al denk ik van niet. Het wederzijds respect is groot!"

Luxeproblemen

Wie zeker niet aan de aftrap verschijnt, is Bryan Heynen. Ondanks een bevredigende invalbeurt tegen Eupen komt een basisplek nog te vroeg voor de middenvelder. "Hij zal in de selectie zitten, maar hij start zeker niet. We moeten hem stilletjes aan brengen. Afhankelijk van het wedstrijdverloop zal hij ook tegen Sint-Truiden speelgelegenheid krijgen."

Donderdag bracht Tribune Zuid overigens een bezoek aan de training. Zo onderstreepten ze nogmaals het belang van deze derby. "Zeker voor de nieuwe jongens is dit belangrijk, zo weten zij ook dat deze wedstrijd leeft in Limburg. De beleving is zeker opgebouwd doorheen de week. Anderzijds moeten we daarin zeker ook niet overdrijven", besluit Olivieri.