Gent blijft in hetzelfde bedje ziek: "We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar uiteindelijk blijven we weer met 0 punten achter"

KAA Gent heeft de lijn van het prima eerste halfuur tegen Waasland Beveren niet kunnen doortrekken in Europa. Het is te zeggen, het voetbal was bij momenten oké, maar de efficiëntie in beide strafschopgebieden blijft de achilleshiel van de Buffalo's.

Wim De Decker moet iedere week in herhaling vallen. Hij ziet progressie in zijn team, maar de resultaten blijven achterwege. Nu was De Decker er niet bij door een coronabesmetting, maar ook met zijn vervanger Peter Balette hervielen de Gentenaars in hun oud zeer.

Niklas Dorsch bevestigt bij Sporza het algemene gevoel dat binnen de spelersgroep en staf heerst. "We hebben weer een goede wedstrijd gespeeld, ik had een goed gevoel op het veld. Maar uiteindelijk blijven we weer met 0 punten achter. We moeten erachter komen waarom het elke week zo is."