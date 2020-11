Een efficiënt RWDM stuurt Westerlo met lege handen naar huis na evenwichtige wedstrijd

In 1B nam RWDM het op tegen Westerlo. Beide ploegen konden de drie punten goed gebruiken.

In 1B nam de nummer vijf in de stand het op tegen de nummer zeven. RWDM, dat na zeven matchen 9 punten telde, kreeg in eigen huis het bezoek van de ploeg van Bob Peeters, die het met 7 punten niet echt beter deed. De Kemphanen hebben wel een match minder gespeeld. Beide ploegen hebben door meerdere besmettingen hun tegenslag al gekend. Gezien het klassement mochten we ons verwachten aan een evenwichtige wedstrijd.

In een gesloten wedstrijd viel in minuut 14 de goal letterlijk en figuurlijk uit de lucht. Het was Lucas Van Eenoo die met een wereldgoal de 0-1 op het bord schoot. De ex-speler van Cercle Brugge en KV Kortrijk krulde met zijn goede linkervoet vanop een 25-tal meter de bal schitterend in de verste hoek.

Lang bleef de 0-1 niet op het bord. In een openingsfase zonder echte kansen was het N'zuzi die voor RWDM goed gevolgd was en de 1-1 kon binnentikken. Doelman Özer had voor Westerlo zeker meer kunnen betekenen.

Voor de rust kregen Tuur Dierckx en Igor Vetokele nog de beste kansen. Na een knappe actie van Brüls kon Dierckx de bal niet in het doel verwerken. Westerlo en Soumah kwamen hierna nog goed weg wanneer een onbesuisde tackle van Soumah slechts bestraft werd met geel. In de hieropvolgende aanval werd Brüls neergelegd in het strafschopgebied. De scheidsrechter twijfelde niet, een strafschop voor Westerlo. Een uitgelezen kans, maar Vetokele trapte de penalty op de binnenkant van de paal. Rusten bij 1-1.

Wie in de eerste helft zijn kansen niet benut, kan in de tweede helft al eens het deksel op de neus krijgen. En zo was het ook. Bij een eerste goede kans was het in minuut 56 opnieuw N'zuzi die kon scoren voor RWDM. 2-1 in een wedstrijd die volledig in balans lag.

Westerlo kan zich voor het hoofd slaan, want de gemiste penalty kent cruciale gevolgen. Zo kwam een zeer efficiënt RWDM in minuut 72 nog op 3-1-voorsprong via Rocha. Een gemiste kans voor de troepen van Bob Peeters.