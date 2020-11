Kompany raadt groot talent aan geduld te hebben: "Hij heeft alle kaarten in handen om bij Duivels en grote club te geraken"

Anderlecht heeft buiten Trebel en Cobbaut al zijn spelers terug op training. Ook Mario Stroeykens, de 16-jarige middenvelder die besmet raakte met Covid. Vincent Kompany verwacht in de toekomst veel van hem.

Stroeykens traint al een paar weken mee met de A-kern en wordt bestempeld als één van de volgende grote talenten die zal doorbreken in Neerpede. "Of hij al kans maakt om te spelen? Wij bereiden de spelers voor alsof ze de volgende match zullen spelen. Daarbij kijken we niet te veel naar leeftijd", aldus Kompany.

Stroeykens moet straks de volgende worden die doorbreekt. "Het belangrijkste voor Mario is dat hij progressie boekt. Dag na dag, week na week. Hij heeft een exceptioneel talent en heeft alle kaarten in handen om bij de Rode Duivels en een grote Europese club te geraken. Als hij de nodige stappen blijft zetten. Hij heeft nog veel werk, hij moet nog veel hordes nemen."