Kompany kent zijn grootste uitdaging: "Deze groep zich sneller laten ontwikkelen dan een andere coach zou kunnen"

Anderlecht moet zondag naar Gent, dat dit seizoen met meer problemen te kampen heeft dan de Brusselaars. Vincent Kompany blijft echter voorzichtig, want "aan de bal zijn ze waarschijnlijk één van de meest getalenteerde ploegen van België".

Kompany traint voor het eerst in weken met een quasi volledige kern. Dat hij daardoor harde keuzes moet maken stoort hem niet. "Maar door die vele afwezigen de voorbije weken ontbreken er nog steeds automatismen. Het gaat wel elke week beter en ik blijf herhalen dat we nog een enorme progressiemarge hebben. Groter dan alle andere ploegen in België. Ik twijfel dan ook niet dat we zondag nog beter gaan doen dan tegen OHL en Antwerp."

Gent ligt al een tijdje tegen het canvas, maar Kompany is beducht voor de dag dat ze zich oprichten. "Aan de bal blijft het één van de meest getalenteerde ploegen van België. Of we ze dan weer de bal gaan laten? Dat zullen we zondag wel zien. Ik ben vooral met mijn ploeg bezig, niet met Gent. Het gaat om onze ontwikkeling. Mijn grootste uitdaging is om deze jonge ploeg zich sneller te laten ontwikkelen dan een andere coach zou kunnen."

Er kunnen er elke week maar elf spelen, dat zijn dus 23 spelers die ik een uitleg moet geven

Een andere uitdaging: zijn groep van 34 tevreden houden. "Er kunnen er elke week maar elf spelen, dat zijn dus 23 spelers die ik een uitleg moet geven. Ik probeer objectief te beslissen en duidelijkheid te scheppen. Mijn ultieme doel is dat ik een groep krijg waarin iedereen elkaar het vuur aan de schenen legt. En dat de spelers kwaad zijn als ze niet spelen."