"We lurken er tegenaan, een overwinning tegen Beerschot kan er verandering in brengen"

KV Kortrijk is zeker niet slecht aan het seizoen begonnen, met 15 punten uit elf wedstrijden. Maar al een paar keer was het nét niet voor de Kerels. Daar moet nu verandering in komen.

Yves Vanderhaeghe was tevreden toch nog een punt te kunnen pakken in en tegen Waregem: "Het zou erg geweest zijn om te verliezen in een match waarin je eigenlijk continu hebt gecontroleerd. Dus zijn we blij toch nog een punt te hebben gepakt", aldus de oefenmeester van KV Kortrijk.

Zespuntenkloof

Maar er zat meer in voor De Kerels en dat is niet de eerste keer dit seizoen: "Als we meewillen met de top van het peloton, dan moeten we dat soort matchen eens gaan winnen. We zitten er dicht tegenaan te lurken, maar het is altijd net niet."

"Een overwinning tegen Beerschot zou wat dat betreft voor de ommekeer en de verandering zorgen, zodat we wél mee zijn." Beerschot staat momenteel tweede, met zes punten meer dan Kortrijk - voorlopig het nummer elf in de stand.