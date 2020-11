Alex Czerniatynski blikt vooruit op Antwerp - Standard : "Twee teams die op revanche azen"

Zondag rond lunchtijd nemen Antwerp en Standard het tegen elkaar op. Beide teams hebben iets recht te zetten na hun nederlaag in Europa én willen met een overwinning de interlandbreak ingaan. Vooruitblikken op die match doen we met een ex-speler van de twee clubs: Alex Czerniatynski.

Een van de aantrekkelijkste affiches van speeldag 12 is de clash tussen de nummers 3 en 5 van de Jupiler Pro League, Standard en Antwerp. De Great Old telt een puntje minder dan de Rouches na 11 matchen.

"Een topmatch tussen twee ploegen met titelambities die een Europees ticket willen bemachtigen aan het einde van dit seizoen. Antwerp had voor drie op een rij willen gaan in de Europa League, maar struikelde in eigen huis tegen LASK. Na de nederlaag tegen Anderlecht staat de ploeg weer met beide voetjes op de grond", legt Alex Czerniatynski uit. "De beide ploegen azen op revanche, want Standard ging onderuit in Polen."

Antwerp zat op een wolk tot aan de nederlaag tegen Anderlecht. "Door de snelle opeenvolging van matchen kwam er wat zand in de machine. Mbokani, Haroun en Refaelov zijn ook geen 20 jaar meer. Antwerp moet thuis winnen om de machine weer op gang te krijgen. Een derde opeenvolgende nederlaag is absoluut te vermijden", aldus de voormalige Rode Duivel.

Ook Standard zoekt aan te knopen met een overwinning, al is de druk iets minder groot langs Luikse zijde. "Als de Rouches tegen een kleine ploeg moesten spelen was een overwinning noodzakelijk. In de Bosuil moet je niet per se gaan winnen. De druk is minder groot en de spelers zullen gemotiveerd zijn om de degens te kruisen met de Antwerpenaren. Ze zullen het in ieder geval zonder Zinho Vanheusden en de spelers in quarantaine moeten doen. Mijn pronostiek? 1-1", besluit Czernia.