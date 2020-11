Davino Verhulst laat in Griekenland moeilijke periode bij Lokeren achter zich: "Niet enkel de club, maar ook enkele carrières ten onder gegaan"

Op zijn 32e vertrok Davino Verhulst afgelopen zomer zowaar naar Griekenland. Zijn (voetbal)leven in Athene, zijn coronabesmetting, de matige arbitrage, de pijnlijke teloorgang van Sporting Lokeren, de Limburgse derby: het kwam allemaal aan bod in een gesprek met Voetbalkrant.com. Deel 2.

Davino, je leek je carrière af te zullen bij Sporting Lokeren. Dat draaide enigszins anders uit.

Verhulst: "Tja... In dat opzicht is het ook goed dat ik nu in het buitenland. Zo kan ik die bullshit hopelijk snel achter mij laten. Want het is inderdaad wel heel wat geweest."

Heb je nog veel contact met mensen van de club?

Verhulst: "Met sommige ploegmaats wel, zoals met Jelle Van Damme. Voor de rest heb ik geprobeerd dat hoofdstuk af te sluiten, want het is een heel triestige zaak."

Ben je verrast dat sommige ervaren jongens nog steeds geen nieuwe club hebben gevonden?

Verhulst: "Uiteraard! Jongens als Jimmy De Jonghe en Jelle Van Damme, en natuurlijk ook Killian Overmeire. Eigenlijk is dat veelzeggend. Door toedoen van enkele mensen is niet enkel een club ten onder gegaan, maar ook de carrière van sommige spelers. Dan heb ik het niet enkel en alleen over de jongens die ik opnoemde, maar ook sommige beloftevolle jongeren die geen profclub vonden. Ik denk bijvoorbeeld aan Gil Van Moerzeke: die speelde vorig seizoen regelmatig in 1B, nu is hij in Tweede Amateur bij Lokeren-Temse aan de slag."

Louis De Vries kreeg in dit verhaal de zwarte piet toebedeeld. Neem je hem iets kwalijk?

Verhulst: "Kijk, het is niet enkel Louis De Vries die de club kapot heeft gemaakt. Hij is een van de poppetjes, maar er zijn meer factoren. Het zou te kort door de bocht zijn om alle schuld in zijn schoenen te schuiven. Dat De Vries grote fouten heeft gemaakt, staat buiten kijf. Maar er zijn meer mensen die gemaakte beloftes niet zijn nagekomen, en dat is de club fataal geworden."

Tot slot: je speelde in je carrière zowel voor STVV als Racing Genk. Zaterdag staat de Limburgse derby op het programma. Kan je zeggen hoe speciaal die wedstrijd is?

Verhulst: "Die rivaliteit die heerst tussen de twee clubs is fantastisch. De beide supportersclans zijn weken op voorhand al bezig met deze partij. De wedstrijd staat aangestipt in de agenda. Zonde dat het zonder publiek zal zijn, want eigenlijk is de derby enkel nog supportersgerelateerd. Dat maakt zulke wedstrijden enorm mooi. Trouwens, STVV en Racing Genk zijn allebei schitterende clubs. Ik kan over beide clubs geen slecht woord zeggen. Dat zijn misschien wel de twee beste periodes uit mijn carrière."

