Davino Verhulst leeft als God in Griekenland: "In België mag men blij zijn met de arbitrage, dat heb ik hier wel geleerd"

Op zijn 32e vertrok Davino Verhulst afgelopen zomer zowaar naar Griekenland. Zijn (voetbal)leven in Athene, zijn coronabesmetting, de matige arbitrage, de pijnlijke teloorgang van Sporting Lokeren, de Limburgse derby: het kwam allemaal aan bod in een gesprek met Voetbalkrant.com. Deel 1.

Davino, zo waag je op je 32e alsnog een stap naar het buitenland, tenminste als we het seizoen bij Willem II buiten beschouwing laten. Hoe bevalt het je in Griekenland?

Verhulst: "Goed, heel goed zelfs! Ik sta terug onder de lat en woon in het centrum van Athene: dat is formidabel. Al had ik het de eerste weken wel heel erg zwaar hier."

Vertel.

Verhulst: "Ik liep het coronavirus op toen ik hier nog niet zo lang was. Na zoveel maanden zonder club moest ik plots weer drie weken in quarantaine. Echt ziek was ik niet, maar wel enorm moe. Ik was de ganse dag stikkapot, een heel moeilijk periode. Vier dagen voor de start van de competitie mocht ik terug gaan trainen. Nu gaat het veel beter en speel ik ook eindelijk weer."

Je drie kinderen maakten de overstap naar Griekenland niet mee. Hoe moeilijk is dat?

Verhulst: "Dat is erg zwaar. Omwillen van de coronamaatregelen is het ook niet haalbaar om eens over te vliegen naar België. Drie maanden, zolang zag ik hen al niet. Zoiets is pijnlijk, maar dat is vandaag de dag realiteit voor heel wat mensen. Gelukkig zijn er genoeg manieren om toch in contact te blijven. Ik besef dat ik geen tien jaar carrière meer in mij heb. Vandaar dat ik deze kans moest grijpen."

Wat zijn je eerste indrukken van het Griekse voetbal?

Verhulst: "Ik speelde onlangs al op Olympiakos en deze week nog op Panathinaikos. Dat Olympisch Stadion is genieten, absoluut waanzinnig. Helaas was het zonder fans, want ook hier zijn de coronamaatregelen weer verstrengd. Dit weekend spelen we tegen PAOK, een andere grote ploeg. De top 3 hier zijn stuk voor stuk voetballende ploegen, die zich ook in Europa tonen. Al de andere ploegen... dat is boenken. Niet altijd mooi voetbal, maar enorm veel strijd, ongezien eigenlijk."

"Ik herinner me nog mijn eerste oefenmatch hier. Dat spel lag vaker stil dan dat er gevoetbald werd. De ene overtreding na de andere, ik wist niet wat ik zag. Al ligt dat ook gedeeltelijk aan het niveau van de arbitrage in Griekenland."

Terwijl ook de Belgische arbitrage bakken kritiek te verwerken krijgt.

Verhulst: "Geloof me gerust, in België mag men de handjes kussen met zulke refs. Hier in Griekenland gaat het er erg stevig aan toe, maar de arbitrage... Tja, eigenlijk is dat dramatisch."

Had je eigenlijk verwacht om aan de slag te gaan in het buitenland?

Verhulst: "Nee, eerlijk gezegd niet. Ik heb ook altijd de boot afgehouden door de ziekte van mijn dochtertje. Na Lokeren zat ik lang zonder club en werd ik afgestempeld als een geldwolf. Vanwaar dat kwam, weet ik niet, maar het schrikte de Belgische clubs duidelijk af. Terwijl er heel vaak ook zelfs niet eens over centen gesproken is. Maar ik beklaag me mijn keuze voor Apollon Smyrnis allerminst. Ik beleef weel plezier aan het spelletje en woon in het centrum van Athene, een prachtige stad."

In deel 2 van dit interview praten we met Davino Verhulst nog over de pijnlijke teloorgang van Sporting Lokeren en de Limburgse derby.