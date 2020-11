Charleroi liet twee punten liggen door strafschop: "Jammer, maar ik wist dat hij 'm ging geven"

Na twee keer op achterstand te komen speelde Charleroi een uitstekende tweede helft in Mechelen en leek het bij 2-3 op weg naar de overwinning. Een strafschop, omgezet door Joachim Van Damme, ontfutselde de Zebra's alsnog twee punten.

Een telkens andere situatie, veel doelpunten en een aangenaam kijkstuk: dat was het verhaal van KV Mechelen - Charleroi. Een verhaal waarbij de twee ploegen hadden kunnen winnen. Uiteindelijk wist geen van beiden de drie punten te pakken.

Dat komt omdat scheidsrechter Bert Put na overleg met de VAR naar het scherm ging en vervolgens naar de stip wees. Steeven Willems realiseerde zich dat de penalty er zat aan te komen. "Ik was quasi zeker dat hij 'm ging geven, al hoopte ik natuurlijk van niet. Toen ik het schot zag vertrekken, heb ik geprobeerd het tegen te houden op een manier waarop dit mogelijk was. Jammer genoeg raakte ik de bal met mijn hand."

Na de pauze hebben we de druk opgevoerd

De centrale verdediger van Sporting Charleroi kon het enkel betreuren. "Jammer", zuchtte hij. Al was hij wel opgezet over de reactie van het team na een moeizame eerste helft. "We hadden het geluk dat we de kleedkamers opzochten bij een achterstand van slechts één doelpunt. Na de pauze hebben we de druk opgevoerd." Dat resulteerde uiteindelijk dus in een gelijkspel.