'Als het misloopt tegen Anderlecht misschien een shockeffect (Vanhaezebrouck?) bij Gent'

Europees is het verhaal van AA Gent voor dit seizoen eigenlijk al geschreven na een 0 op 9 en ook in de vaderlandse competitie is er nog geen beterschap merkbaar. Valt er binnenkort opnieuw een trainersontslag te noteren?

Een interlandbreak is altijd een gevaarlijk moment voor coaches om op het kapblok terecht te komen. Bij Gent zitten ze na Thorup en Bölöni met Wim De Decker al aan coach nummer drie, al zat deze week Balette door een positieve coronatest op de bank. Maar toch: De Decker ging de tijd krijgen en tot op heden heeft hij die ook gekregen. Het bilan is niet meteen waanzinnig: 9 op 18 in de competitie, 12 op 36 als je ook de Europese wedstrijden meerekent. Met anderhalf punt per match kom je ook nog niet in play-off 1 terecht, dus moet het beter. Shockeffect? Temeer er nog steeds teveel tegengoals vallen en er - op de knappe zege tegen Beerschot na - werd gewonnen van Moeskroen en Waasland-Beveren. Eens een topper kloppen zou ook eens leuk kunnen zijn, en dus komt Anderlecht misschien net op tijd. Anders zou het shockeffect zich wel eens kunnen meester maken van het bestuur van Gent. Volgens De Zondag wordt daar alvast opnieuw aan gedacht en dus duikt de naam van Hein Vanhaezebrouck ook - voor de zoveelste keer - opnieuw op. Ook aan Vercauteren of andere namen kan worden gedacht, tot op heden is er nog geen sprake van.





Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.