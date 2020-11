Benat San José ziet een halfvol glas: "Ben trots op mijn spelers"

Ze hebben er lang moeten voor werken, maar in de slotfase kon Eupen alsnog de 1-1 scoren tegen Waasland-Beveren en zo een puntje thuishouden.

Coach Benat San José was er na een weekje 'coronaverlof' terug bij in Genk en zag zijn Panda's uiteindelijk een 1-1 uit de brand slepen.

"Het is ongelooflijk, want we hebben echt wel genoeg kansen gekregen om meermaals te scoren en deze wedstrijd te winnen. We speelden heel goed en vielen enorm veel aan, met hoge druk en veel balrecuperatie."

"Ik ben trots op mijn spelers. Er zat vanalles in deze wedstrijd, zeker wat betreft de mentale strijdkracht van mijn spelers. Het was niet makkelijk tegen een ploeg die in zijn eigen rechthoek speelde, maar we hebben toch de gelijkmaker kunnen maken. We moeten nu blijven werken."