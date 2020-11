Is het deze winter opnieuw zover? 'Antwerp zat dichter dan Club Brugge bij spectaculaire terugkeer'

Club Brugge en Antwerp willen dit seizoen sportief scoren, maar ook extrasportief liggen de teams soms met elkaar in balans.

Zo is er Junior Edmilson. De ex-speler van Standard en STVV kon deze zomer naar diverse clubs in Europa.

Daarbij leek Club Brugge lange tijd de favoriet, Junior Edmilson was zelfs al afgereisd naar West-Vlaanderen.

75 speelminuten

De deal ging uiteindelijk niet door. Toen was er al sprake dat Antwerp mogelijk zou kunnen profiteren, maar ook zij vonden geen deal met Al Duhail. Sport/Voetbalmagazine laat nu weten dat zij er wel degelijk veel dichter bij waren.

En de 26-jarige Braziliaan verzamelde dit seizoen nog maar 75 speelminuten en zat al meermaals niet in de selectie. Een winterdeal mag niet worden uitgesloten, Antwerp zou dus wel eens opnieuw kunnen gaan polsen ... Of springt blauw-zwart opnieuw in de dans?