Leko omarmt de interlandbreak en heeft het over twee groepen in zijn kern

Net zoals Standard kan Antwerp na de match van zondag eindelijk naar adem happen. De Great Old werkte in de Europa League en JPL 7 matchen in 21 dagen af tussen de twee interlandbreaks. Rusten geblazen! Voor een deel van de groep toch.

Niet voor de internationals natuurlijk, want zij vervoegen hun nationale selecties. Miyoshi, Lee, Hongla en Mbenza verlaten de club de komende week. De spelers die blijven zijn onder te verdelen in twee categorieën. Rust voor de routiniers "Enerzijds heb je de jongens die al van 15 juni aan het trainen zijn. Enkelen van hen kunnen wel wat fysieke en mentale rust gebruiken", legde Ivan Leko uit na de puntendeling tegen Standard (1-1). "Voor de spelers die geblesseerd waren of nog niet zo lang geleden getransfereerd zijn (Benavente, Gélin, Lukaku en Ampomah, nvdr.) zullen we deze break gebruiken om hun fysieke en tactische capaciteiten op te bouwen. Er ligt nog veel werk op de plank voor onze groep. We kijken ernaar uit om dit team dag per dag beter te maken", besloot de coach van RAFC.