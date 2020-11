Geen bekervoetbal meer dit jaar, Pro League maakt inhaalmomenten bekend en winterstop wordt ingekort

Door de coronacrisis zijn er al enkele wedstrijden uitgesteld in eerste klasse A en B. De Pro League maakte de inhaalmomenten bekend en had ook nieuws over het bekervoetbal.

Door de coronacrisis ziet de Pro League zich genoodzaakt om in te grijpen in de kalender. Zo wordt de 1/16 finale van de Croky Cup pas in 2021 gespeeld. "De wedstrijden zullen plaatsvinden op 9 en 10 januari en niet op de voorziene data van 15 tot 17 december", deelde de Pro League mee. De vrijgekomen data (15-17 december) worden ingevuld door speeldag 18 die oorspronkelijk zou plaatsvinden op 22 en 23 december. "De vrijgekomen midweek van 22 en 23 december wordt voorbehouden voor uitgestelde wedstrijden." Kortere winterstop De winterstop duurt dus minder lang voor de eersteklassers. Op 15 januari zou de competitie opnieuw beginnen, maar er is dus al bekervoetbal op 9 en 10 januari. Als de amateurclubs dan al kunnen opstarten natuurlijk. De Pro League maakte ook de speeldata van de uitgestelde matchen bekend.

(© Pro League) Meer info uit het persbericht van de Pro League: De drie resterende uitgestelde wedstrijden uit de 1B Pro League worden de komende interlandperiode ingehaald. Voor mogelijk toekomstige uitgestelde wedstrijden uit de Pro League zal indien noodzakelijk ook gebruik gemaakt worden van 29 en 30 december en de periode tussen 5 en 14 januari. Het uitstel van de 16de finales naar het weekend van 9 januari maakt dat de winterstop de facto met een week verkort wordt voor de teams uit de Jupiler Pro League.