"Yaremchuk scoorde uit frustratie!" - Spits kon niet geloven dat hij geel kreeg terwijl hij penalty moest krijgen

Je kan er geen lijn optrekken... Roman Yaremchuk is de wisselvalligheid zelve. Tegen Anderlecht kwam hij 85 minuten niet in het spel voor, maar ineens was hij daar bij de eerste goeie cross die hij kreeg.

"Hij is onberekenbaar, het is onvoorstelbaar", lachte interim-coach Peter Balette. "Je kan er superlatieven op plakken. Hij stond geïsoleerd, maar als je die goal op die manier binnenknikt, heb je gedaan wat je moest doen. Hij heeft eigenlijk zijn frustratie in goeie banen geleid."

Frustratie? Yaremchuk geloofde dat hij een penalty moest krijgen, maar kreeg in de plaats daarvan geel. "Hij zei dat we de beelden eens moesten bekijken. (Dat hebben we intussen gedaan en hij heeft een punt, nvdr.) Zijn schoen wordt bijna uitgetrapt. Hij dacht dat het een discussie was over binnen of buiten de zestien, maar hij krijgt een gele kaart. Daar een gele kaart voor geven, is ongelukkig. Misschien was dat voor hem het vuur aan de lont om nog even uit te halen. Hij was gepikeerd."