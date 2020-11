Waarom de cijfers van Dante Vanzeir nóg straffer zijn dan die van 1B-fenomeen Georges Mikautadze

Union staat stevig aan de leiding in de Proximus League en dat heeft het voor een deel te danken aan de doelpunten van Dante Vanzeir. De aanvaller zit na tien matchen al aan de dubbele cijfers.

Union Saint-Gilloise staat na tien speeldagen aan de leiding in de Proximus League. Het won zondag met 3-0 van Deinze na goals van Dante Vanzeir (2x) en Loïc Lapoussin. De eerste van Vanzeir was een echte spitsengoal, bij de tweede werd hij alleen op de keeper gestuurd.

De 'dubbel' zorgde voor Vanzeirs tiende en elfde doelpunt van de competitie. Nochtans begon hij aan het seizoen als bankzitter. In de eerste twee matchen moest hij invallen, daarna was hij telkens basisspeler.

1 goal per 61 (of 53) minuten

Alles wat hij de laatste vijf matchen aanraakte veranderde in goud. Zijn totaal staat op 11 goals en 2 assists. Dat komt neer op gemiddeld één gescoorde goal per 61 minuten. Als we zijn beslissende passes daarbij optellen is Vanzeir betrokken bij gemiddeld 1 goal per 52 minuten.

In de topschuttersstand moet Vanzeir nog steeds de Fransman Georges Mikautadze voor zich dulden. De aanvaller van Seraing zit aan 15 goals in 9 matchen of een gemiddelde van 1 goal per 53 minuten. Hij gaf nog geen assists.

Vanzeir heeft zijn beste seizoen nu al bijna geëvenaard. De gewezen aanvaller van KV Mechelen en KRC Genk scoorde in het seizoen 2018/19 dertien goals in de Proximus League voor Beerschot-Wilrijk.

Hieronder ziet u de samenvatting van Union - Deinze (3-0).