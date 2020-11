Ferme kritiek op Bruggeling: "Hij weet niet waar hij aan begint"

Echt lekker loopt het nog niet bij Club Brugge in de spits. Emmanuel Dennis heeft er in ieder geval ook geen topweek opzitten.

Zowel tegen Borussia Dortmund als tegen KV Oostende maakte Dennis geen al te beste beurt in de spits en was hij erg onoordeelkundig in zijn acties.

Ook Philippe Clement was kritisch voor zijn aanvaller (lees het HIER nog eens na), de analisten waren ook kristalhelder. "Je verwacht meer van hem", aldus Mo Messoudi in Extra Time. "Ik zie hem niet graag als diepe spits, hij heeft echt iemand nodig rondom hem."

Iemand nodig

"Hij glijdt weg bij ballen die echt binnen moeten. Hij scoorde nog niet in de Belgische competitie dit seizoen, de cijfers zijn niet goed. Hij had misschien graag vertrokken naar Engeland ... Hij heeft iemand nodig rond zich, want het is een intuïtieve speler."

"Hij weet niet waar hij aan begint", pikte Franky Van Der Elst in. "Bij De Ketelaere zie je dat bijvoorbeeld wel, maar dat ook weer niet."