Genk stelt John van den Brom voor: "Play-off 1 halen" & "Manier waarop je wint even belangrijk als de zege zelf"

John van den Brom ligt sinds zondag onder contract bij Racing Genk. Hij zag zijn nieuwe club al winnen in de Limburgse derby en dinsdag werd hij er officieel voorgesteld.

Racing Genk ging na het ontslag van Hannes Wolf ook al eens polsen bij John van den Brom, maar koos uiteindelijk voor Jess Thorup. Die zette de ploeg na enkele moeilijke weken weer op de rails en verliet de club met een 11 op 15.

Voortborduren op 3-4-3

Genk rechtte de rug onder de Deen en een van zijn verdiensten was om het systeem om te gooien naar formatie met drie achterin. Niet de geprefereerde opstelling van Van den Brom. "De spelers zijn een 3-4-3 nu gewoon en hebben er vertrouwen in. Dan zou het niet slim zijn om er een streep door te trekken en terug te gaan naar een viermansdefensie. Hier moet je na een mooie reeks op voortborduren", citeerde Sporza de Nederlandse coach.

Ambities

"Ik sta voor mooi, aantrekkelijk voetbal. Ik wil het leukste, beste voetbal uit de ploeg halen en hopelijk gaat dat samen met resultaten. Gaat dat gepaard met 3 verdedigers achterin, dan is het maar zo", ging hij verder.

En hoe ver willen Van den Brom en het Genkse bestuur geraken? ik blijf tot het naïeve toe geloven dat de manier waarop je wint even belangrijk is als de zege zelf. Maar play-off 1 halen is het doel, ja toch? Als je daar geraakt, kunnen we verder kijken."