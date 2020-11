Rennes-voorzitter openhartig over Doku én fors prijskaartje: "Dat is het enige dat we momenteel betreuren"

Jérémy Doku heeft er zijn wittebroodsweken bij Stade Rennes opzitten. De Franse subtopper beleeft een dipje, maar de tevredenheid over het Belgische goudhaantje is groot. "Hij is een gigantisch talent."

Stade Rennes betaalde een slordige 27 miljoen euro - het exacte prijskaartje verschilt naargelang de bron - aan RSC Anderlecht voor Jérémy Doku. “We zijn er zeker van dat we een goede zaak hebben gedaan”, aldus Nicolas Holveck in Het Laatste Nieuws.

“Een maand na zijn komst kan ik alleen maar vaststellen dat we blij zijn”, gaat de voorzitter van Les Rouge et Noir verder. “Hij voldoet aan de verwachtingen, heeft zich prima geïntegreerd en toonde zijn potentieel.”

Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Stade Rennes zit momenteel in een dipje - al kamperen ze nog steeds op een derde plaats in de Ligue 1 - en kon in de laatste vijf wedstrijden amper één keertje winnen.

De transfersom was fors, maar dat is nu eenmaal de markt

“We verwachten echter niet dat Doku meteen het verschil kan maken. De transfersom was fors, maar dat is nu eenmaal de markt. Het enige dat we momenteel betreuren is dat hij door de omstandigheden weinig met de groep heeft kunnen trainen. Het speelschema is te druk.”