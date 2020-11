Waarom de 'afgesprongen overname' van Standard geen slecht nieuws is voor Antwerp

Het heeft er alle schijn van dat de geplande overname bij Standard niet zal doorgaan en dat het broodnodige kapitaal uitblijft. Zo wordt het natuurlijk ook moeilijk om mensen naar de club te lokken.

Iemand die de voorbije maanden in verband werd gebracht met de Luikse club is Luciano D'Onofrio, de sterke man die bij Antwerp het sportieve beleid in handen heeft. Hij is een Luikenaar én vriend van François Fornieri, de zakenman die Standard zou overnemen.

Transfers van D'Onofrio

Als er al een plannetje was van Fornieri om D'Onofrio terug naar Sclessin te halen, is die kans nu veel kleiner geworden, zo meldt Gazet van Antwerpen. Tijdens D'Onofrio's periode bij Standard pakte de club twee landstitels.

D'Onofrio heeft de voorbije jaren al enkele straffe transfers verwezenlijkt bij Antwerp. De club ziet hem dus niet graag vertrekken.