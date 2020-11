Dit zijn de beste schutters in Europa: twee spelers uit de Jupiler Pro League halen het podium

We gingen op zoek naar de tien beste schutters van het huidige seizoen. Om de kwaliteit te garanderen komen alleen spelers uit de beste 12 UEFA-competities in aanmerking: Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Rusland, België, Oekraïne, Nederland, Turkije en Oostenrijk.

Robert Lewandowski prijkt helemaal bovenaan het klassement van beste schutters in een binnenlandse competitie. De Poolse sluipschutter is van levensbelang voor Bayern München. Dat bewees hij vorig weekend nog in de topper tegen Borussia Dortmund!

In de lijst staan ook twee spelers uit de Jupiler Pro League.

1) Robert Lewandowski (32 jaar/Polen/Bayern München) - 11 goals in zes matchen (457 minuten)

2) Paul Onuachu (26 jaar/Nigeria/Genk) - 9 goals in 11 matchen (832 minuten)

3) Raphael Holzhauser (27 ans/Oostenrijk/Beerschot) - 9 goals in 12 matchen (1047 minuten)

4) Zlatan Ibrahimovic (39 jaar/Zweden/AC Milan) - 8 goals in 5 matchen (450 minuten)

5) Jamie Vardy (33 jaar/Engeland/Leicester) - 8 goals in 7 matchen (560 minuten)

6) Boulaye Dia (23 jaar/Senegal/Stade de Reims) - 8 in 8 matchen (604 minuten)

7) Heung-min Son (28 jaar/Zuid-Korea/Tottenham) - 8 goals in 8 matchen (643 minuten)

8) Danilo (21 jaar/Brazilië/Twente) - 8 goals in 8 matchen (647 minuten)

9) Dominic Calvert-Lewin (23 jaar/Engeland/Everton) - 8 goals in 8 matchen (700 minutes)

10) Mohamed Salah (28 jaar/Egypte/Liverpool) - 8 goals in 8 matchen (720 minuten)