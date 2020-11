Leicester-Belgen eren verongelukte voorzitter in Leuven: "Als je bij de club speelt waar hij zijn erfenis heeft achtergelaten, dat doet veel"

Rode Duivels Dennis Praet en Youri Tielemans kwamen beiden tot spelen in de 2-1 overwinning tegen Zwitserland. De middenvelders van Leicester brachten donderdag een bezoek aan het herdenkingsmonument van hun overleden voorzitter in Leuven.

Dankzij de vroegere avondklok in Brussel is er deze keer geen interlandvoetbal in het Koning Boudewijnstadion. Voor de komende thuiswedstrijden van de Rode Duivels wordt er uitgeweken naar het stadion van Oud-Heverlee Leuven. De club werd in 2017 eigendom van het Engelse Leicester City.

Maar in 2018 sloeg het noodlot toe. Na het 1-1 gelijkspel tegen West Ham United werd voorzitter Vichai opgepikt door een privéhelikopter. Na enkele seconden kwam het toestel in de problemen en stortte het neer vlak naast het King Power Stadium in Leicester. Vijf inzittenden waaronder voorzitter Vichai kwamen om het leven.

De zakenman nam tien jaar geleden Leicester City over en hielp in 2016 de club nog mee naar een verrassende landstitel. Er kwam naast het stadion een herdenkingsmonument ter nagedachtenis van Vichai. Ook bij OHL is dit het geval. Leicester-middenvelders Dennis Praet en Youri Tielemans brachten donderdagmiddag een bezoek aan het monument.

“Het feit dat je bij de club speelt waar hij zijn erfenis heeft nagelaten, doet wel veel. Daar moet je respect voor tonen, zeker als je hoort wat voor man het was. We proberen nog zoveel mogelijk terug te geven voor de club”, vertelt Youri Tielemans.

Ook Dennis Praet, die in de zomer van 2019 neerstreek bij Leicester, reageert voor de camera van OHL: “Ik ben iets daarna pas aangekomen, maar hij leeft zeker nog voort in de club.”