Straf! Zinho Vanheusden kan rekenen op steun van Barcelona-verdediger: "Je zal sterker terugkeren"

Iets meer dan een week geleden viel Zinho Vanheusden uit met een zware blessure. Hij had zijn kruisbanden gescheurd en hij zou een half jaar out zijn. De kapitein van de Rouches kan wel op heel wat steun rekenen. Zo stuurde zelfs Gerard Piqué een bericht via een filmpje.

Het was Johan Vanheusden, de papa van Zinho, die het filmpje op Facebook had geplaatst. In het filmpje is Gerard Piqué te zien en de verdediger van Barcelona heeft mooie woorden voor de verdediger van Standard. "Hey Zinho. Hoe gaat het? Hopelijk gaat alles goed. Ik hoop dat je een goede revalidatie kan hebben en je zal sterker terugkeren", aldus Gerard Piqué. Een bericht waar Zinho Vanheusden zich zeker aan zal kunnen optrekken in deze moeilijke periode.