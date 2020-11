Maradona verbaast vriend en vijand bij zijn revalidatie: "Een wonder"

Diego Maradona heeft het ziekenhuis in Bueno Aires mogen verlaten en gaat nu opgenomen worden in een revalidatiekliniek. Het snelle herstel en de wilskracht van 'Pluisje' is opmerkelijk.

Dat vonden ook de artsen in het ziekenhuis, waar hij begin november, kort na zijn zestigste verjaardag, werd opgenomen en met succes werd geopereerd aan een subduraal hematoom in zijn hersenen. Zijn advocaat, Matías Morla, doet er nog een schepje bovenop en spreekt van 'een wonder'. "Dit had hem zijn leven kunnen kosten. Diego heeft de moeilijkste momenten van zijn leven doorgemaakt en het is een wonder dat hij nu veilig is. Diego voelt zich goed en wil nu ook herstellen van andere persoonlijke problemen die hij heeft.”