Charles De Ketelaere verschijnt aan aftrap bij Jonge Duivels: derde coronabubbel van de week

Charles De Ketelaere verscheen vrijdag aan de aftrap bij de Jonge Duivels. Het is voor de 19-jarige al zijn derde coronabubbel van de week. Daar zullen ze vooral bij Club Brugge niet mee kunnen lachen.

Na het nieuws over de eerste selectie van Club Brugge-speler Charles De Ketelaere bij de Rode Duivels reageerde zijn trainer Philippe Clement ontgoocheld: "In deze tijden zie je liever niemand opgeroepen worden. De vorige keren keerden mijn spelers met besmettingen terug.”

De trainer van Club Brugge zal dus absoluut niet kunnen lachen met de hectische week van zijn toptalent. De middenvelder kwam maar liefst in contact met drie verschillende coronabubbels.

Riscio op besmetting voor de Ketelaere

Afgelopen zondag viel Charles De Ketelaere bij zijn club een kwartier voor het einde in. De middenvelder deed meteen de wedstrijd kantelen. Club Brugge won met 1-3 op het veld van KV Oostende en sprong naar een gedeelde leiderplaats.

Dinsdag viel de debutant drie minuten voor het einde in bij de hoofdmacht van de Rode Duivels. Vooral hier zal het schoentje wringen bij Club Brugge-trainer Philippe Clement. De Ketelaere kwam in een ruime selectie terecht en riskeert een eventuele besmetting voor maar drie speelminuten. Vrijdag verscheen De Ketelaere dus ook aan de aftrap bij de u21 in de oefenwedstrijd tegen Genk.