Bondscoach Ijsland neemt ontslag na EK-ontgoocheling in Boedapest

Erik Hamrén kondigt zijn afscheid aan bij de nationale ploeg van Ijsland. Donderdag verloren de Ijslanders met 2-1 van Hongarije. Hierdoor wist het zich niet te plaatsen voor het EK. De Zweed stapt pas op na de Nations League. Hij zal dus nog wel op de bank zitten tegen Denemarken en Engeland.

Ijsland kwam heel dicht bij het laatste ticket voor het EK van deze zomer. In de slotfase gaf het op twee minuten tijd een 0-1 voorsprong weg. Ondanks dat in maart de kwalificaties voor het WK 2022 starten kondigt Hamrén zijn afscheid aan: "Het is beter dat iemand anders overneemt."

Erik Hamrén startte twee jaar geleden als bondscoach van IJsland. De trainer nam het onder meer ook enkele keren op tegen onze Rode Duivels.