Op zijn 16e debuteren bij Tottenham, maar ex-speler Antwerp en OHL maakte het niet: "Ik ben 28, het is nog niet afgelopen voor mij"

John Bostock, doet die naam nog een belletje rinkelen? De Engelsman speelde op een blauwe maandag nog voor Antwerp en OHL. Vooral in Leuven wordt de flamboyante Bostock nog steeds op handen gedragen.

Op zijn veertiende stond de Europese top -Barcelona, Inter Milaan, Liverpool...- te drummen om toptalent John Bostock in te lijven. Hij blijft echter bij Tottenham, waar hij op zijn zestiende mag debuteren in de hoofdmacht. Een ster lijkt geboren.

Na tal van omzervingen belandde Bostock in 2013 zowaar bij Antwerp, dat toen nog in tweede klasse uitkwam. Daarna ging hij aan de slag bij OHL. "In België komen spelen was een verademing", vertelt Bostock in HLN. "Het was een fantastische tijd, waarin ik opnieuw ben gaan genieten van voetbal en gegroeid ben als speler."

Na passages bij onder meer Lens, Bursaspor en Nottingham Forest liet Bostock afgelopen zomer ook Toulouse achter zich. "Normaal moest ik nog een jaar in Toulouse blijven, maar om familiale redenen keerde ik terug naar Engeland. Ik blijf wel trainen, zes dagen op zeven. Ik ben 28, dus het is zeker niet afgelopen voor mij", besluit Bostock.