Antwerp-middenvelder debuteert voor Kameroen, Moeskroen-winger beslist de match

Kameroen staat autoritair aan de leiding in zijn poule van de kwalificaties voor de Africa Cup. Het rekent daarvoor op enkele spelers uit de Jupiler Pro League, zoals Martin Hongla en Serge Tabekou.

Kameroen won zijn vierde match in poule F en telt nu 10 op 12. Mozambique, tweede met 4 punten, werd met 0-2 opzij gezet na goals van Vincent Aboubakar en Serge Tabekou. Laatstgenoemde kan bij Kameroen even de degradatiezorgen van bij Moeskroen ontglippen. Voor Les Hurlus was hij dit seizoen goed voor een van de... drie gescoorde doelpunten.

Hongla debuteert

Tabekou viel in op het uur en hij was niet de enige speler uit de Jupiler Pro League die in actie kwam. Antwerp-middenvelder Martin Hongla debuteerde als basispion. Hij werd na 74 minuten gewisseld. KVO-doelman Fabrica Ondoa bleef 90 minuten op de bank zitten.