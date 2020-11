Vertonghen ziet het ook: "We weten dat hij de chouchou van de coach is"

Hoe geliefd Roberto Martinez is bij de Rode Duivels werd het best geïlustreerd door Dries Mertens. Die rende na zijn vrijeschopdoelpunt rechtstreeks naar de bondscoach, als felicitatie voor zijn 50ste wedstrijd als bondscoach.

Mertens legde het achteraf uit. "Kijk, ik heb heel veel respect voor die man, op en naast het veld. Ik heb heel veel contact met hem gehad toen ik de vorige wedstrijden miste. Hij wist dat ik echt baalde en heeft veel met me gesproken en me geholpen. Als je dichtbij je 100ste cap zit, wil je alles spelen. Hij zei me: 'Kom naar de wedstrijd tegen Engeland en scoor dan maar!' Het was mijn manier om hem te bedanken", aldus Mertens. "Het is een coach die je met plezier naar de nationale ploeg laat komen."

Niet enkel Mertens heeft een goeie relatie met Martinez. Alle spelers zijn ronduit lovend voor hem. "Maar ja, Dries is ook een beetje zijn chouchou hé", lachte Jan Vertonghen. "Maar dat verdient hij ook. Alle spelers hebben een sterke connectie met de coach. Het is dan mooi dat hij zo in de bloemetjes wordt gezet."

Martinez moest eens lachen toen hij gevraagd werd naar de actie van Mertens. "Dries wou echt spelen de vorige match tegen Engeland. Voor de match heb ik hem nog eens herinnerd aan zijn belofte dat hij ging scoren. Hij wou me zo laten weten dat hij zijn steentje bijdroeg", glimlachte Martinez.